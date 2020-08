Virus, boom di consumo Amuchina

(Fotogramma/Ipa)

Con l'emergenza Coronavirus si registra in Italia un boom di prodotti disinfettanti e in particolare di Amuchina. Un trend, questo, confermato da Angelini Pharma che ha registrato un aumento delle richieste. "La percezione dell’emergenza del diffondersi del virus - sottolinea il gruppo all'Adnkronos - ha portato a un incremento della richiesta di Amuchina, che l'azienda si sta impegnando a soddisfare aumentando le sue capacità produttive".

Angelini Pharma conferma, infatti, "di aver registrato nelle ultime settimane un aumento dell'esigenza di igiene da parte di molte persone in correlazione con il diffondersi delle notizie sul nuovo Coronavirus. In particolare, è aumentata l'attenzione dedicata all'igiene delle mani e delle superfici".

In passato, rileva il gruppo farmaceutico, è già accaduto che durante altre epidemie come la Sars negli anni 2000, o l'epidemia di colera in sud Italia negli anni '70, la maggiore attenzione dei cittadini si sia tradotta in una maggiore richiesta di igiene.