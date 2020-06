Coronavirus, in Lombardia 62 nuovi positivi e 4 morti

(Fotogramma)

In Lombardia ci sono 62 nuovi positivi al covid secondo il bollettino della Regione. Sono quattro invece i morti nelle ultime 24 ore, portando il totale a 16.644. Dei 62 nuovi casi, su 6.117 tamponi, 8 sono a seguito di test sierologici e 13 classificati come debolmente positivi. Rispetto a ieri ci sono 821 persone in più tra quelle dimesse o guarite dal covid19.

Lo dice il bollettino della Regione Lombardia, da cui emerge un ulteriore calo dei ricoveri. In terapia intensiva c'è un posto occupato in meno, per un totale di 42 pazienti; i ricoverati meno gravi scendono sotto i trecento, a 297, 24 in meno rispetto a ieri.

Sono per lo più in provincia di Milano e a Mantova i nuovi casi del covid19. Sono 23 nella prima, di cui 6 a Milano città, e 15 nella seconda. A Bergamo i nuovi casi sono 5, a Brescia 6, a Cremona 2, a Monza 3. Zero invece a Como e Sondrio, uno a Lecco, Lodi e Pavia. Tre i nuovi positivi a Varese.