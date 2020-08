Caso Cucchi, 14 dicembre processo d'Appello per i carabinieri

(Fotogramma)

Prenderà il via il prossimo 14 dicembre il processo d’Appello per la morte di Stefano Cucchi, arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto sette giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini di Roma. A dieci anni di distanza dalla sua morte il 14 novembre scorso la prima corte d'Assise di Roma ha condannato a dodici anni di carcere i due carabinieri accusati del pestaggio, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro riconoscendo che fu omicidio preterintenzionale, come sostenuto dal pm Giovanni Musarò.

Assolto invece ''per non aver commesso il fatto'' Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto luce sul pestaggio avvenuto nella caserma Casilina la notte dell'arresto. Per lui è rimasta la condanna a due anni e mezzo per falso. Per la stessa accusa era stato condannato a tre anni e otto mesi il maresciallo Roberto Mandolini, all'epoca dei fatti comandante della stazione Appia. Ora per loro a dicembre è fissato il processo davanti alla Corte d’Appello di Roma.