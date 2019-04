Onu approva risoluzione contro stupri di guerra

(Fotogramma)

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione per contrastare l'uso dello stupro come arma da guerra. Il testo è stato approvato, dopo le modifiche alla bozza e all'eliminazione di riferimenti relativi in particolare all'assistenza in strutture sanitarie in cui si pratica la pianificazione familiare, ritenuto un supporto implicito all'aborto. Il testo definitivo è stato criticato dall'ambasciatore francese, Francois Delattre, che ha definito "questo tipo di omissione inaccettabile" in quanto "mina la dignità delle donne".