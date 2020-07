Attacco Iran a basi Usa, in allerta Patriot in Kuwait

(Afp)

Dopo l’attacco iraniano della notte scorsa contro le basi americane in Iraq, in tutte le basi e le sedi diplomatiche in Kuwait è stato innalzato il livello di allarme e sono state messe in stato di allerta le batterie di Patriot antimissile per possibili attacchi con droni o di gruppi armati provenienti dall’Iraq. Lo dicono all’Adnkronos fonti di intelligence, che al momento definiscono stabile la situazione.

Intanto, l'agenzia di stampa ufficiale del Kuwait 'Kuna' ha riferito che la notizia del ritiro delle truppe statunitensi dal Kuwait è falsa, spiegando che il suo "account Twitter è stato hackerato". L'agenzia ha anche provveduto a cancellare il tweet in cui si annunciava il ritiro statunitense dal Paese.