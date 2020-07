Coronavirus, continuano a rallentare i contagi in Sudcorea

Continuano a rallentare i contagi da coronavirus in Corea del Sud. Secondo il Centro coreano per il controllo e la prevenzione delle malattie di Seul, i casi registrati oggi sono 91: si tratta del 16mo giorno consecutivo in cui i positivi a Covid-19 sono meno di 200. In totale in tutta la Corea del Sud si contano 9.332 casi, con 139 vittime registrate, otto delle quali nelle ultime 24 ore.