Libano, ambasciatrice a Roma: "Risorgeremo come la Fenice grazie all'Italia e ai Paesi amici"

(Afp)

di Roberta Lanzara

"Sono sicura che l'Italia sarà presente in ogni modo possibile per aiutare il Libano e che, per la resilienza che lo contraddistingue, il nostro popolo risorgerà con orgoglio dalle proprie ceneri come l'Araba Fenice". Lo dichiara all'Adnkronos Mira Daher, ambasciatrice del Libano in Italia che aggiunge: "La nostra nazione grazie a voi ed alla presenza di Paesi amici come il vostro sicuramente non è sola. I tempi per noi saranno duri ma con l'aiuto umanitario speriamo di farcela e di vivere presto una nuova Beirut".

"Nonostante il dolore - prosegue l'ambasciatrice - ci rialzeremo nella speranza di una veloce 'guarigione' e di potere accogliere in Libano la comunità internazionale, il cui sostegno sarà cruciale per noi in molti settori. Ringraziamo l'Unifil per l'aiuto di sempre - conclude Mira Daher - così come l'Italia e gli italiani, con cui in particolare io sento che il Libano condivide il senso di appartenenza ad una famiglia allargata".