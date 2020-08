Covid, quasi 20 milioni di casi nel mondo

Afp

Sono 19.863.850 i casi di infezione da Coronavirus registrati a livello globale, stando al Coronavirus Resource Center della John Hopkins University. I decessi attribuiti nel mondo al Covid-19 sono 731.374.

I paesi più colpiti sono, nell'ordine, gli Stati Uniti, con 5.044.864 contagiati, il Brasile, con 3.035.422, l'India, con 2.215.074 casi, la Russia, con 885.718 positivi, il Sudafrica, con 559.859 infezioni.

Negli Usa quasi 47mila casi in 24 ore

India - Il ministero della Salute di Nuova Delhi ha dato notizia oggi di 62.064 nuovi casi di contagio da Coronavirus e di 1007 ulteriori decessi a causa del Covid-19, dati - ha messo in guardia - che rischiano di peggiorare nel corso del prossimo mese, quando verranno eseguiti test su larga scala nel paese. Con gli ultimi casi, l'India, terzo paese per numero di infezioni dopo Stati Uniti e Brasile, conta 2.215.074 casi positivi e ha registrato 44.386 decessi, il quinto bilancio più grave al mondo come numero di vittime.

Russia - La Russia conferma 5.118 nuovi casi di coronavirus e, secondo i dati ufficiali riportati dall'agenzia Tass, il totale sale a 892.654 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In 24 ore si sono anche registrati altri 70 decessi e il bilancio ufficiale delle vittime è così salito a 15.001. Ad oggi sono 696.681 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l'infezione.