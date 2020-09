Covid, Oms: "Sfida monumentale nei prossimi mesi"

(Afp)

"Affrontiamo una sfida monumentale. La leadership politica è fondamentale nei mesi a venire". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, da Ginevra dove è in corso l'Inaugural meeting dell'Access to Covid-19 Tools (Act) Accelerator Facilitation Council', ringraziando i leader politici per l'impegno e l'adesione al progetto globale che punta ad accelerare lo sviluppo di 'armi' anti-Covid.

"La ricerca, anche quella sul vaccino, è andata avanti in velocità, in questi mesi. Ma serve un significativo aumento di fondi per non compromettere i risultati e far avanzare" i progetti in corso, ha detto Tedros. "Tra ora e fine anno abbiamo una finestra di opportunità limitata per supportare Act Accelerator, ma dobbiamo far avanzare rapidamente i progetti per arrivare a prodotti in grado di salvare molte vite. Contiamo su di voi", ha concluso.