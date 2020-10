Usa, agenti Secret Service positivi dopo aver viaggiato con Trump

(Fotogramma)

Agenti del Secret Service sono risultati positivi al coronavirus dopo aver viaggiato con il Presidente americano nei suoi tanti, sconsigliati, spostamenti nei giorni precedenti alla conferma della sua infezione, rende noto Cnn a testimonianza della crescente preoccupazione del corpo a protezione degli inquilini della Casa Bianca, per quello che considerano il totale trascurare, da parte del Presidente, della loro salute nel corso dell'epidemia di coronavirus. Un disagio esacerbato ulteriormente dopo lo show di ieri sera, da parte di un non ancora guarito Trump.

A complicare ulteriormente le cose, mentre gli agenti positivi sono stati costretti a mettersi in isolamento, altri sono stati costretti a lavorare di più per coprire le assenze.

"Non avrebbe dovuto accadere", ha denunciato un agente in servizio dopo lo show di ieri e sottolineando che ai due agenti che si trovavano in auto con il Presidente ieri non è stato chiesto di mettersi in quarantena. "Non vorrei trovarmi accanto a loro", ha aggiunto. "La frustrazione per il modo in cui siamo trattati quando vengono prese decisioni su questa malattia è iniziata prima di ieri. Non siamo merce usa e getta". "Non possiamo dire di no", aggiunge un altro agente, ora in pensione. E infatti gli agenti possono dire di no ad attività che creino pericolo per il presidente, ma non per loro. Quello che è avvenuto ieri è semplicemente sconsiderato.

Queste voci hanno costretto la Casa Bianca a precisare che sono state adottate "misure appropriate nello spostamento per proteggere il Presidente e coloro che lo supportano, inclusi dispositivi di protezione. L'equipe medica ha dato il via libera allo spostamento come sicuro",