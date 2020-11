Ue, accordo su riforma Mes

(Afp)

I ministri riuniti nell'Eurogruppo hanno raggiunto l'accordo previsto sulla riforma del Mes e sul backstop per il Fondo di risoluzione unico.

"Abbiamo raggiunto un accordo sulla ratifica della riforma del trattato del Meccanismo Europeo di Stabilità. La firma del trattato sarà a gennaio", ha detto il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe, in conferenza stampa al termine della riunione, dopodiché "partiranno le procedure nazionali di ratifica. Oggi abbiamo anche concordato di introdurre il backstop" per il Fondo unico di risoluzione (Single Resolution Board) "all'inizio del 2022, due anni prima del previsto".

L'approvazione della riforma del Mes è "una buona notizia per i cittadini e le imprese" dei Paesi della zona euro perché irrobustisce l'Unione bancaria e l'accordo è stato possibile solo perché oggi "le banche europee sono molto più forti di dieci anni fa", avendo ridotto i rischi, ha sottolineato il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, in conferenza stampa. "Senza" il rafforzamento delle banche trovare un accordo sull'anticipazione del backstop per il Fondo unico di risoluzione "sarebbe stato molto più difficile".

Il backstop, o garante di ultima istanza, del Fondo Unico di Risoluzione sarà una linea di credito fornita dal Mes e "minimizzerà il contagio" nel caso dovesse fallire una banca dell'Eurozona, spiega il direttore generale del Mes Klaus Regling. L'anticipo al 2022 del backstop, rispetto al previsto 2024, è stato possibile perché è stata appurata una considerevole riduzione dei rischi nei bilanci delle banche dell'area euro.

