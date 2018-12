Carfagna: "Su orfani femminicidio bastardata del governo"

(Fotogramma)

"Movimento 5 stelle e Lega hanno trovato soldi per tutto: detassare i massaggi e i trattamenti di bellezza negli hotel, consentire ai turisti di fare shopping con 15 mila euro in contanti e far costare meno la birra prodotta nei birrifici artigianali. Promettono soldi a pioggia col reddito di cittadinanza, assumono 'navigator', ma non sono riusciti a far spuntare 10 milioni di euro per le famiglie che si prendono cura degli orfani di femminicidio, delle migliaia di bambine e bambini che hanno spesso assistito all’assassinio della madre da parte del padre". Ira di Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, che in una nota attacca la maggioranza giallo-verde, accusandola di aver fatto una "bastardata" nel bocciare l'emendamento a tema presentato da FI.

"È una vergogna che tradisce tutti gli impegni pubblici presi dai partiti della maggioranza. Con la bocciatura avvenuta stanotte dell'emendamento che abbiamo presentato in Commissione Bilancio si rompe un clima che su queste tematiche così delicate è sempre stato bipartisan, di ascolto e confronto concreto. E' una bastardata", conclude.