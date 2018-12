Salvini: "Se qualche mafioso rialza la testa, giù mazzate"

(Fotogramma)

"Se qualche mafioso rialza la testa, giù mazzate, perché mafia, 'ndrangheta, camorra sono merda e finché sarò ministro dell'Interno e mi occuperò di pubblica sicurezza li inseguirò via per via, quartiere per quartiere, palazzo per palazzo, ma non a chiacchiere, ma arrestando e sequestrando". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando dell'omicidio di Pesaro. Domani il titolare del Viminale sarà in città dove in prefettura, alle 11.30, si svolgerà il comitato ordine pubblico e sicurezza.

"Arrestando e sequestrando non io direttamente - ha continuato il vicepremier - ma mettendo le forze dell'ordine, dotandole di più soldi, uomini e mezzi, in condizione di arrestare, sequestrare, confiscare e combattere la mafia da Nord a Sud". Parlando della visita di domani mattina a Pesaro, Salvini ha ripetuto più volte: "E' mio dovere, ma è anche mio piacere farlo, presiederò il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, perché se c'è puzza di mafia, di 'ndrangheta, di camorra, se c'è qualcuno che muore per colpi di pistola in pieno centro in una città tranquilla come Pesaro, è mio dovere esserci, analizzare la situazione a Pesaro e nelle Marche".