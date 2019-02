Affondo di Renzi: "Reddito? Gigantesca bischerata"

(Fotogramma)

"Il governo dice che siccome sta arrivando una gigantesca rivoluzione allora diamo a tutti il reddito di cittadinanza. A me questa sembra una gigantesca 'bischerata'". Affondo di Matteo Renzi contro la misura di punta del governo gialloverde. Intervistato dall''emittente fiorentina Lady Radio, il senatore ha poi sottolineato: "Crisi economica più vicina, recessione, tutto nel giro del primo semestre di governo. Si è cambiata una linea che dava crescita per scegliere gente incompetente. Non è colpa loro? Come minimo portano sfortuna".

"E' evidente - ha commentato ancora Renzi parlando della contestazione al premier Conte nel corso della plenaria al Parlamento di Strasburgo -che la frase del parlamentare europeo è molto polemica ma non contro l'Italia. Non ha detto non che il governo è un burattino ma che Conte è il burattino di Di Maio e Salvini. L'Italia non è stata insultata. Venne insultata il 2 luglio del 2014 quando gli europarlamentari dei 5S iniziarono a urlarmi 'mafia, mafia, mafia'".