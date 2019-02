Salvini rompe il silenzio elettorale

Matteo Salvini (AFP)

"Vinciamo in Sardegna, ne sono strasicuro. A livello Nazionale non cambia niente andiamo avanti per 5 anni". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini incontrando i sostenitori a Recco, nel levante di Genova, presso uno dei gazebo della Lega. "Mi hanno detto che c'è un gazebo del Pd qui vicino e sono da soli. Andate a portargli un po' di conforto, una carezza" ha aggiunto il vicepremier e ministro dell'Interno.

Parole che hanno interrotto provocato la reazione del capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro: "Il ministro dell’Interno è il garante delle leggi che regolano il corretto svolgimento delle competizioni elettorali. Tra di esse vi è lo stop alla campagna elettorale alle ore 24 del venerdì precedente l’apertura dei seggi".

"Sulla pagina Facebook del ministro - prosegue Fornaro nella nota - anche oggi sono stati pubblicati appelli al voto alla Lega per le elezioni in Sardegna. E quando si è il ministro dell’Interno non ci si può certo nascondere dietro all’assenza di regolamentazione sull’uso dei social media nella legislazione elettorale: il significato del silenzio della propaganda nelle ultime ore dal voto è chiaro ed inequivocabile".

"Se vuole Salvini faccia approvare una legge che abroghi il cosiddetto silenzio elettorale - conclude -, ma fino ad allora lo rispetti come tutti gli altri perché non solo il ministro dell’Interno non è al di sopra delle leggi, ma con il suo comportamento trasmette anche un messaggio altamente diseducativo".