"Minc...", Letta sbanca Twitter

(Fotogramma)

Un post dall'incipit particolare, ed Enrico Letta sbanca Twitter. L'occasione arriva dagli ultimi aggiornamenti sul caso Russia-Lega, con l'attacco dell'ex presidente del Consiglio al ministro Matteo Salvini. "Minchia - scriveva ieri Letta -! Mai ricevuti tanti #vaffa da account #anonimi. Un delirio da quando ho detto, come tanti altri, che #MinistroInterni se mente platealmente su un suo collaboratore, si deve dimettere. Mi sa che stavolta si sente davvero puzza di bruciato. #Salvini #Savoini #Salvinimente", gli hashtag che accompagnano il tweet.L'uscita con parolaccia del dem - solitamente molto misurato nei toni e nelle parole - ha colpito da subito gli utenti del social, che da ieri hanno ricondiviso oltre duemila volte e messo like ben 11mila volte al tweet. "Letta scrive 'minchia'??? Allora Enrico è uno di noi!", il commento più gettonato fra gli utenti che, a 24 ore di distanza, continuano a cliccare sul like, portando così l'hashtag #minchia nella top 5 dei trend.