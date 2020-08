Recovery Fund, Conte sente Macron e Merkel

Fotogramma

"Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, hanno esaminato in una conversazione telefonica le prospettive del negoziato sul 'Recovery Fund' in direzione di un risultato davvero ambizioso e di una risposta economica europea all'altezza della sfida rappresentata dalla crisi da Covid-19". Lo rende noto Palazzo Chigi. Telefonata in serata, a quanto si apprende, anche con la cancelliera Angela Merkel dopo la proposta franco-tedesca avanzata ieri. Il Presidente del Consiglio e la Cancelliera della Repubblica Federale di Germania hanno esaminato stasera in una conversazione telefonica le prospettive del negoziato sul 'Recovery Fund' quale componente fondamentale per una risposta economica europea tempestiva ed efficace alla sfida senza precedenti del Covid-19, si legge in una nota del governo.

Conte: "Crisi senza precedenti, si supera solo insieme"

E sempre in serata, spiega in una nuova nota Palazzo Chigi, Conte e il Primo Ministro della Repubblica di Slovenia, Janez Jansa, hanno avuto uno scambio di vedute telefonico riguardo alle prospettive del negoziato sul "Recovery Fund" e all'impatto del Covid-19 sul settore turistico.