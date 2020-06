Appello di Casellati: "Presto aiuti ai cittadini o sarà crisi irreversibile"

(Fotogramma)

“In questi giorni ci sono stati momenti difficili e di forti tensioni a Palazzo Madama. Ma questo è niente di fronte ai troppi disagi che i cittadini stanno vivendo per la crisi economica causata dalla pandemia. Ogni giorno mi giungono messaggi disperati di famiglie e imprese che chiedono lavoro, lavoro, lavoro e non mero assistenzialismo". Lo dichiara il Presidente del Senato Elisabetta Casellati.

"Mettiamo subito soldi in tasca agli italiani -avverte-. Alle donne in particolare che hanno subito il peso maggiore dell’emergenza sanitaria tra figli, anziani, casa e professione. Lo hanno affrontato con capacità e sacrificio. Puntiamo sulle donne per la ripresa economica del nostro Paese. Facciamo presto, diamo risposte o la crisi sarà irreversibile", è il monito lanciato dal presidente del Senato.