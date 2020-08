Scuola, Toti: "No a mascherine in classe posizione ampiamente condivisa tra regioni"

(Afp)

"Credo sia una posizione ampiamente condivisa, così ho sentito esprimersi tantissimi governatori anche perché mi sembra sia francamente poco proponibile tenere i bambini seduti con la mascherina per molte ore in classe. Ma non è l'unico problema che abbiamo: la misurazione delle temperature, come portare a scuola questi ragazzi su un sistema di trasporti pubblici dove il governo continua a dare regole senza occuparsi del fatto che queste regole sono impraticabili. E poi ancora i banchi". Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina a Genova a margine di un incontro spiegando la propria posizione rispetto all'uso delle mascherine a scuola per la prevenzione del contagio da coronavirus, prima del tavolo tra governo e regioni sulle linee guida per la fase di ripartenza a settembre.

"Ci sono molte incognite ma una certezza è che noi stiamo già lavorando - ha sottolineato - Ho appena finito una telefonata con la nostra sanità per sapere come vanno i test che i medici di famiglia dovranno fare agli insegnanti, abbiamo messo in campo il Gaslini come coordinatore di una task force che monitorerà tutto l'approccio alla scuola dell'infanzia. Noi per quanto ci riguarda ci sediamo al tavolo della Conferenza delle Regioni con le carte in regola".