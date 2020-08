Scuola, De Luca: "Riapertura? Valuteremo da qui a una settimana"

(Fotogramma)

"Ai sindaci che mi hanno mandato la lettera per chiedermi di posticipare l'apertura dell'anno scolastico dico che valuteremo in maniera definitiva sull'apertura dell'anno scolastico da qui a una settimana, quando avremo certezze sui nodi che segnaliamo: screening sul personale scolastico, misurazione delle temperature, aule disponibili, trasporto scolastico". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

"Questi problemi vanno affrontati e in tempo utile - ha aggiunto - altrimenti facciamo un disastro. Non lo dico per cattiveria, ma per questioni di merito che vanno risolte. Siamo l'unica Regione in Italia che ha detto al Governo che sono degli irresponsabili a fissare l'apertura delle scuole il 14 e le elezioni il 20 settembre. Ma ora dobbiamo risolvere il problema, lasciamo perdere il passato".