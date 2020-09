Salvini: "Conte mi chiama e non rispondo? Sbaglia numero"

Fotogramma

Le chiamate non risposte al premier? "Probabilmente Conte sbaglia telefono. Ho controllato: l'ultimo whatsapp di Conte risale a giugno e sto aspettando ancora un invito a Palazzo Chigi per collaborare. Vabbè, avrà altro da fare... Sulla scuola non voglio fare polemica". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, allo speciale 'L'aria che tira' su La7.

Poi le parole sul ministro Azzolina: "Da sei mesi stiamo facendo proposte. Ad aprile abbiamo detto: quest'anno partiamo prima, perché sarà molto particolare. Noi chiedemmo già ad aprile di stabilizzare le decine di migliaia di precari, invece la Azzolina si vede che non ama i precari". E sulle università "non riaprono, perché? Per quale motivo le famiglie pagano per un servizio che non c'è? Ma soprattutto io rivolgo un appello: dov'è il ministro dell'università? Che fine ha fatto?".

Sull'ultima inchiesta che ha coinvolto la Lega, il leader del Carroccio si dice "assolutamente tranquillo. Da anni c'è qualcuno che cerca soldi in Russia, a Panama, a San Marino, in un sottomarino, ma niente... Semplicemente, i soldi non ci sono, i soldi la Lega li chiede ogni anno ai cittadini e alle imprese oneste che vogliono darci una mano, e ai parlamentari che li mettono di tasca propria".