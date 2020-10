Covid, Mattarella: "Lo superiamo grazie all'impegno di chi è in prima linea"

(Fotogramma)

L'emergenza Coronavirus "stiamo cercando di superarla, possiamo riuscire, vi stiamo riuscendo solo per l'impegno e la generosità da parte di tanti nostri concittadini impegnati in prima linea". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella incontrando una delegazione di Medici con l’Africa - Cuamm.

"I valori di convivenza umana non sono scindibili per territorio, la solidarietà si esprime ovunque e va realizzata e posta in essere ovunque", ha sottolineato il capo dello Stato.