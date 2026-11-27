Via libera senza condizioni dalla Commissione Europea all'acquisizione di Allfunds da parte di Deutsche Börse, il maggior takeover nella storia della società tedesca che gestisce la piazza di Francoforte, che la trasformerà in un operatore integrato dell'industria dei fondi comuni di investimento, degli Etf e dei fondi alternativi.

L'operazione, spiega l'esecutivo Ue in una nota, non crea problemi di concorrenza nello Spazio Economico Europeo (See).

Deutsche Börse, ricorda la Commissione, gestisce infrastrutture per i mercati dei capitali e offre soluzioni per la gestione degli investimenti, nonché servizi di negoziazione, compensazione, regolamento e custodia. Fornisce inoltre piattaforme per l'elaborazione di fondi di investimento a livello globale, l'instradamento degli ordini, la gestione della distribuzione e servizi correlati.

Allfunds gestisce una piattaforma per fondi di investimento che facilita la distribuzione di fondi, le operazioni di negoziazione e i servizi connessi. Offre una soluzione integrata per i fondi destinata a clienti istituzionali. I servizi di Allfunds comprendono la gestione delle informazioni e altre soluzioni digitali, come l'analisi dei dati, la reportistica, strumenti per la gestione del portafoglio, dati su fattori ambientali, sociali e di governance (Esg) e soluzioni software personalizzate.

La Commissione ha esaminato l'impatto dell'operazione sui mercati della gestione della distribuzione di fondi e dei servizi di negoziazione di fondi.

Per raggiungere gli investitori al dettaglio, i fondi creati dagli asset manager vengono spesso veicolati verso distributori come banche, compagnie assicurative e fondi pensione. Deutsche Börse e Allfunds forniscono piattaforme che offrono ai distributori servizi di gestione della distribuzione e di negoziazione di fondi (business-to-business).

Le due società operano principalmente in diversi mercati nazionali all'interno dell'Ue. Le loro attività di gestione della distribuzione e di negoziazione di fondi determinano alcune sovrapposizioni orizzontali significative, sia a livello di See che a livello nazionale in Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo e Spagna.

Sulla base dell'indagine di mercato, tuttavia, la Commissione ha rilevato che l'operazione non ridurrà in modo significativo la concorrenza, dato che in ciascuno dei mercati interessati sono presenti diversi concorrenti credibili.

Questa concorrenza impedirà a Deutsche Börse di aumentare le commissioni per i distributori o di escludere clienti o concorrenti dall'accesso ai propri servizi.

Si prevede inoltre che le dinamiche di mercato in atto, come il mantenimento di rapporti diretti tra distributori e asset manager (senza ricorrere a piattaforme intermedie) e la crescente domanda, da parte degli investitori al dettaglio, di fondi negoziati in Borsa (Etf), limiteranno ulteriormente il potere di mercato di Deutsche Börse.

La Commissione ha quindi concluso che l'operazione proposta non solleva problemi di concorrenza in nessuno dei mercati esaminati all'interno del See e l'ha autorizzata senza porre condizioni.