Fire, il 16 settembre webinar su Fondo Kyoto e transizione green

'Fondo Kyoto: come utilizzarlo al meglio per rispondere alla transizione energetica'. Questo il titolo del webinar Fire in programma il prossimo giovedì 16 settembre dalle 11 alle 12. Relatore: Carlo Scognamillo, ministero della Transizione Ecologica.

"Nel percorso di transizione energetica e decarbonizzazione che si sta affrontando per contribuire a ridurre le emissioni e limitare gli effetti sul cambiamento climatico, si è recentemente aggiunto uno strumento di supporto, il bando del Fondo Kyoto dedicato alla pubblica amministrazione - spiega Fire, annunciando l'evento - Il Fondo Kyoto è un fondo rotativo istituito dalla legge finanziaria del 2007 che ha avuto diversi soggetti beneficiari e diversi interventi finanziabili. L’attuale bando concede finanziamenti a tasso agevolato per l’efficientamento energetico e idrico degli edifici scolastici, dagli asili alle università, delle strutture sanitarie e degli impianti sportivi di proprietà pubblica".

I dettagli verranno presentati nel corso webinar. La partecipazione è gratuita previa registrazione. La presentazione e la registrazione saranno resi disponibili esclusivamente ai soci Fire e agli Ege Secem.