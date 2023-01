Gas, per ristoranti e alberghi ok taglio bollette 40% ma servono certezze

"Ben venga una riduzione dei prezzi del gas ma servono non solo soluzioni tampone anche strutturali da parte del governo nazionale e da parte dell'Europa". E' quanto afferma il presidente di Assoturismo-Confesercenti Vittorio Messina interpellato dall'Adnkronos in merito agli annunci fatti dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e alle soluzioni allo studio del governo. "Quello che a noi preoccupa è non avere certezze, è come se giocassimo a Poker, scopriamo le carte nel momento in cui ce le danno: apriamo la bolletta e ci rendiamo conto" sostiene l'imprenditore. "Apprezziamo gli sforzi che sta facendo il governo e l'Europa ma siamo spaesati. Avremmo gradito una maggiore tempestività e una maggiore attenzione sulle scelte, dai rigassificatori a rifornimenti di materia prima. Noi al governo diamo carta bianca, siamo fiduciosi, - sottolinea - però il tempo è contro di noi. Non possiamo aspettare tanto".

"Le varie soluzioni come il credito d'imposta o una riduzione parziale della bolletta aiutano nel breve periodo - aggiunge Messina - ma qui non si tratta di fronteggiare un aumento del 10% per uno o due mesi, l'aumento è troppo elevato e se uno ritarda nel pagamento delle utenze va incontro alla sospensione del servizio che per una ripresa significa chiudere i battenti".

Quanto a possibili soluzioni da ricercare la Fipe sostiene che "ad oggi sono stati concessi crediti d'imposta per gli ultimi 9 mesi del 2022 e se ne profilano di nuovi per gennaio-marzo 2023. Il credito d'imposta è una buona soluzione - osserva Matteo Musacci, vice presidente Fipe-Confcommercio - ma non può essere l'unica, perché alla fine ce lo andiamo a ripagare tutti. Bisogna trovare soluzioni più importanti perché ci sono grandi compagnie energetiche che continuano ad avere utili impressionanti, aumenti sostanziali, a fronte dei quali ci rimettono solo le famiglie e le imprese" conclude Musacci.