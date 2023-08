Dott. Yaser Qurum: “Approccio integrato con odontoiatria e medicina estetica, così si punta al benessere generale del paziente”

Negli studi del medico si eseguono interventi sui denti, a partire dall’allineamento invisibile, e trattamenti con filler e botox

Sono sempre di più i dentisti che scelgono di guardare alla propria professione con un approccio più ampio, che pone l’attenzione non solo sulla cura della bocca del paziente, ma anche sull’estetica complessiva del suo viso. “Pensare di operare esclusivamente sui denti risulta limitante, poiché spesso è necessario intervenire per ristabilire le proporzioni di mandibola, mascella e delle altre strutture del viso” spiega il dottor Yaser Qurum, esperto di Ortodonzia e Medicina ad indirizzo estetico del volto, che esercita negli studi che gestisce con la Dr.ssa Anna Maria Cardone e la Dr.ssa Layla Qurum a Milano e in Abruzzo, oltre che in altre sedi distribuite in tutta Italia con cui collabora.

“È fondamentale guardare all’equilibrio complessivo del viso e al modo in cui cambia mano a mano che la persona va avanti con l’età” aggiunge l’odontoiatra, che ai propri pazienti propone percorsi che, una volta risolto il problema che provoca dolore o riallineati i denti, prevedono di proseguire nel tempo con la cura dell’igiene orale e con trattamenti per il benessere del volto.

L’intervento più richiesto è sicuramente il riallineamento dei denti, che può essere eseguito con diverse modalità anche grazie al contributo offerto dalle novità introdotte dalla tecnologia, come la diagnostica e la pianificazione 3D. Ma possono essere altrettanto importanti trattamenti con filler e botox, che consentono di agire in maniera poco invasiva per riequilibrare il viso, restituendo un effetto molto naturale. “È importante superare il pregiudizio che ancora esiste rispetto alla medicina estetica: il suo obiettivo non è stravolgere il viso delle persone, ma restituirgli l’armonia e le proporzioni che l’invecchiamento inevitabilmente tende a far perdere” aggiunge il dottor Qurum, che dopo la laurea in Odontoiatria e protesi dentaria ha seguito master e corsi anche all’estero che gli hanno permesso di diventare uno dei maggiori esperti italiani nel campo dell’odontoiatria estetica e formatore per la disciplina. È attualmente professore al Master di secondo livello di Medicina Estetica Odontoiatrica dell’Università di Parma, l’unico in Italia riconosciuto, e fa parte del Progetto Meo (Medicina estetica odontoiatrica) programmato per l’autunno del 2023. Impegni, questi, ai quali dal prossimo anno si aggiungeranno i corsi online curati completamente da lui e disponibili anche in inglese.

