Şişecam completa l’investimento nella linea di vetro rivestito nel Nord Italia

Şişecam annuncia di aver completato la nuova linea di vetro rivestito nel proprio stabilimento di San Giorgio di Nogaro (Udine), per un investimento pari a 25 milioni di euro. Questo intervento strategico rafforza la posizione di Şişecam nell’industria europea del vetro e contribuisce ad accrescere la quota di prodotti in vetro ad alto valore aggiunto nel suo portafoglio.

Milano, 18 febbraio 2026 — Şişecam, player globale nel settore del vetro e dei prodotti chimici, ha pianificato la nuova linea di vetro rivestito di San Giorgio di Nogaro per rispondere alla domanda crescente di vetro rivestito all’interno del segmento del vetro.

Grazie a questo intervento, realizzato con un investimento di 25 milioni di euro, Şişecam potrà aumentare la propria capacità produttiva di vetro rivestito in Italia da 6 milioni di metri quadrati a 12,5 milioni di metri quadrati. Questo passo rafforzerà il posizionamento dell’azienda nel settore europeo del vetro e le consentirà di soddisfare la domanda di prodotti in vetro avanzati e di alta qualità.

Il CEO di Şişecam, Can Yücel, ha dichiarato:

«La linea di vetro rivestito realizzata presso il nostro stabilimento di San Giorgio di Nogaro aumenterà la nostra capacità produttiva e arricchirà il nostro portafoglio prodotti. Questo ci consentirà di rispondere meglio alla domanda di vetro di alta qualità in Europa e di offrire i nostri prodotti a valore aggiunto ai nostri clienti nell’Europa occidentale. Aumentando la nostra capacità di produzione di vetro architettonico rivestito sia nell’Europa orientale che in quella occidentale, miglioreremo la qualità del servizio e la gamma di prodotti ad alto valore che offriamo al mercato europeo.»

Sottolineando la rapida crescita della domanda globale di prodotti in vetro rivestito, in particolare per i benefici che offrono in termini di risparmio energetico, Yücel ha aggiunto: «Stiamo entrando in una fase in cui i nostri investimenti per offrire prodotti di qualità superiore e sempre più avanzati ai nostri clienti stanno iniziando a dare risultati. Il vetro è un materiale distintivo che continua a evolversi, plasmato sia dall’arte che dall’ingegneria. Con 90 anni di esperienza, una forte passione per l’innovazione e un impegno costante per la qualità, Şişecam offre prodotti che puntano a elevare il vetro oltre la semplice commodity. Ci impegniamo a garantire che il vetro, con la sua trasparenza e armonia, continui a migliorare le sue prestazioni grazie alla tecnologia, per rispondere alle esigenze dei nostri clienti. Con questo investimento in Italia puntiamo a soddisfare le aspettative dei clienti che riconoscono il vetro come materiale estremamente performante. Questo nuovo investimento rafforzerà la differenziazione e la competitività di Şişecam nel vetro architettonico e rappresenta un passo importante nella creazione di valore per i nostri investitori e clienti.»

Investimenti nelle linee di vetro rivestito in fase di attivazione

Il 30 gennaio 2026 scorso Şişecam ha anche annunciato il completamento di una nuova linea di vetro rivestito con una capacità annua di 6 milioni di metri quadrati nel proprio stabilimento di vetro piano in Bulgaria, che si aggiunge alla linea già esistente nel sito.

Dopo l’Italia, Şişecam attiverà entro quest’anno un’ulteriore linea di vetro rivestito a Tarsus, con una capacità annua di 7 milioni di metri quadrati. Con questa aggiunta, il numero totale di linee di vetro rivestito a livello globale salirà a sette, portando la capacità produttiva complessiva a 48,1 milioni di metri quadrati.

Sisecam, una storia di progresso

Fondata nel 1935 da İş Bankası con la visione del noto leader del Paese Mustafa Kemal Atatürk, Sisecam è nata per sviluppare l'industria del vetro in Turchia. Nel corso dei decenni, Sisecam è cresciuta da un'iniziativa locale a un player globale nel settore del vetro e dei prodotti chimici.

Come unica azienda globale che opera in tutte le aree principali della produzione del vetro, Sisecam è leader mondiale nel settore della vetreria e dei prodotti chimici a base di cromo, tra i primi cinque produttori di vetro piano e di imballaggi in vetro e uno dei primi tre produttori di soda a livello mondiale.

Oggi Sisecam ha attività produttive in quattro continenti e 14 Paesi, tra cui Turchia, Italia, Germania, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Russia, Georgia, Ucraina, Egitto, India e Stati Uniti. Sisecam occupa un ruolo di pioniere nei settori del vetro piano, della vetreria, degli imballaggi in vetro, dei prodotti chimici, dei vetri per auto, delle fibre di vetro, dell'industria mineraria, dell'energia e del riciclaggio. Ponendo l'innovazione e la tecnologia al centro delle proprie attività, Sisecam fornisce i propri prodotti a clienti in oltre 150 Paesi attraverso una solida catena di fornitura.

Grazie a 90 anni di esperienza, a una forza lavoro qualificata e all’uso di tecnologie intelligenti, Sisecam fa la differenza nei suoi settori. Inoltre, con quasi 24.000 dipendenti, Sisecam è in costante progresso verso l'obiettivo di diventare uno dei primi tre produttori globali nei suoi settori principali.

Con la sua iniziativa CareForNext, Sisecam lavora per garantire la sostenibilità delle industrie chimiche e del vetro dal punto di vista della protezione del pianeta, della responsabilizzazione delle comunità e della valorizzazione della vita, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Sisecam persegue un futuro migliore attraverso la tecnologia e l'innovazione e continua la sua storia di progresso insieme all'intero ecosistema.

