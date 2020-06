SNAI - Serie A: Inter, vietato fallire. L'«1» sull'Empoli è a 1,38

Nerazzurri obbligati a vincere per evitare il sorpasso del Milan - Salvezza ad alta quota per Andreazzoli: la «X» è a 5,00, il blitz pagherebbe 7,25 - Atalanta a un passo dalla storica Champions, la festa si gioca a 1,20

Milano, 24 maggio 2019 - Quote e precedenti sono indiscutibili e aprono la strada all'Inter verso la Champions League. Il mese di maggio, però, lascia un piccolo margine di incertezza per i nerazzurri per il testa a testa di domenica contro l'Empoli. Spalletti deve puntare a ottenere almeno lo stesso risultato del Milan (in campo contro la Spal) per garantirsi la top 4, ma dall'altra parte del campo c'è una squadra che ha vinto le ultime tre partite giocate ed è ancora in lotta per la salvezza. Dopo tre turni altalenanti - culminati con il brutto ko al San Paolo - l'Inter è comunque la grande favorita dell'incontro: sul tabellone SNAI la vittoria a San Siro vola a 1,38, contro il 7,25 del «2» e il 5,00 del pareggio, che pure potrebbe bastare ad Andreazzoli se il Genoa non vincesse a Firenze. Comunque vada, sarà un duello da brividi anche sul fronte dei gol, almeno a guardare le previsioni dei quotisti: una partita da Over (almeno tre reti complessive) vola a 1,45, per il Goal (entrambe le squadre a segno) si sale a 1,63.

Atalanta a valanga - Dipende solo da se stessa, invece, l'Atalanta, a un passo da uno storico traguardo. I bergamaschi - al momento terzi a pari punti con l'Inter e con una sola lunghezza di vantaggio sul Milan - vanno a caccia dei punti decisivi per la Champions contro un Sassuolo ormai tranquillo. Nonostante il fattore campo "anomalo" (i nerazzurri giocheranno formalmente in casa ma al Mapei Stadium, lo stadio dei neroverdi), le quote vanno in una sola direzione: il successo di Gasperini è a quota bassissima, a 1,20, contro il 7,00 della «X» e il 13,00 del segno «2». Facile immaginare anche in questo caso una partita-spettacolo: l'Atalanta ha il miglior attacco del campionato, con 74 reti, e l'Over è blindatissimo a 1,35 (sarebbe il quinto punteggio "alto" consecutivo tra le due squadre). In prima fila per il gol ci sono ovviamente Gomez e Ilicic: la firma del Papu vale 2,25, per lo sloveno si scende fino a 2,00.

Franchi da batticuore - In zona salvezza sarà cruciale anche il duello tra Fiorentina e Genoa, entrambe ancora in bilico. Al Franchi le premesse sono migliori per i viola, avanti a 2,50 su SNAI contro il 4,25 dei rossoblù. Per la squadra di Prandelli, attualmente terzultima, potrebbe essere sufficiente anche il pareggio (a 2,35), ma solo in caso di sconfitta dell'Empoli a San Siro. L'Olimpico si prepara invece all'addio di Daniele De Rossi, all'ultima partita con la Roma: contro il Parma la vittoria è in discesa a 1,20, mentre il gol del capitano vale 2,50. Abbordabile anche l'appuntamento finale del Milan, che in casa contro una Spal già salva è favorito a 1,50.

