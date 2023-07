Francesco Atzori, velocita’ e motivazione come stili di vita

Roma, 19 Giugno 2023. Corre in macchina da quando era piccolo Francesco Atzori, Pilota di Auto. Ha partecipato al Campionato Europeo e al Campionato Italiano GT Endurance e corre con la Ferrari 488 Challenge.

Primo nel Campionato Italiano che disputerà tra 1 mese la seconda tappa al Mugello e Primo al Campionato Europeo dove ha già disputato tre gare, in Francia, Spagna, Germania-vinte tutte e tre-Atzori ha iniziato a 5 anni sui kart, vincendo 3 campionati, nel 2013, 2015 e 2016, nel 2017 è passato alla categoria Formula, sino al 2022 con Formula Renault 2000.

“La vittoria in Formula Renault mi ha dato la spinta per passare al mondo GT dei professionisti”-dice Atzori-“è tutto incentrato su Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren.

Oggi questo settore è sempre ricco di passione, ma è diventato un lavoro vero e proprio, occupa tutto il mio tempo, ci vuole grande preparazione fisica che continuo insieme al mio preparatore Carmine Menna. Mi alleno 5 ore al giorno, il fisico è sottoposto sempre a un grande stress, soprattutto per il caldo.

La tecnologia viene portata in pista ogni anno e i piloti devono familiarizzare con questo ambito, ci sono sempre nuovi layout e aggiornamenti, questo è il settore del motosport.

Il mio sogno è arrivare a fare il Mondiale GT e poi la 24 ore Le Mans con Hypercar. Oggi la mia compagna fedele è la Ferrari 488.

Mi rendo conto che l’immagine del pilota piace molto, soprattutto a chi vede solo l’esteriorità di questo ambiente, ma dando un’occhiata più approfondita, questo mondo è pieno di sacrifici da fare, di concentrazione da tenere, di alimentazione da curare e tutto cio’ che viene ripagato solo dai risultati finali.

Al posto del termine paura parlerei di percezione del rischio; quando sono in macchina con qualcuno, mi comporto in modo naturale, ma vedo che chi è vicino a me, spesso ha paura.

L’adrenalina è fondamentale per un pilota, fa passare i timori. Il mio mito resta da sempre Sebastian Vettel, il numero 1 da sempre.

C’è grande attenzione da parte degli sponsor; vorrei essere maggiormente coinvolto in iniziative sociali, come quando sono stato a Bologna, ospite di un’associazione.

La motivazione è importantissima, Carmine Menna mi aiuta in tutto; anche nella disciplina; bisogna avere un sogno e un traguardo da raggiungere. In base alle gare, l’alimentazione è sempre molto ristretta, fuori gara si mangia un po’ di più, ma si pesa sempre tutto, anche i condimenti. Tra 10 anni mi vedo nella 24 ore di Le Mans come pilota affermato. Spero di portare avanti il mio sogno, ho le idee ben chiare.

La motivazione come si allena?

Pensando a quali sono stati gli errori per migliorarli e cercando di non commetterli più”.

