Ci ha provato, ma pare gli sia andata male anche questa. Andrew Mountbatten-Windsor sperava in una lauta buonuscita e invece molto probabilmente non riceverà nemmeno un penny per andar via dalla Royal Lodge. Secondo il Public Accounts Committee, è infatti estremamente difficile che il fratello di re Carlo ed ex duca di York riceva un compenso dopo aver lasciato la mega villa da 30 stanze nel parco di Windsor. Come parte del suo contratto di locazione, Andrea avrebbe potuto avere diritto a 488.000 sterline (oltre 550.000 euro) per la restituzione anticipata della dimora rispetto alla durata della locazione di 75 anni prevista da contratto.

Ma un rapporto del Crown Estate per i parlamentari sull'organismo di controllo della spesa pubblica afferma che la proprietà è così fatiscente e necessita di ristrutturazione che, "con ogni probabilità", ad Andrew "non sarà dovuto alcun risarcimento". Ora verrà avviata un'inchiesta parlamentare sulla Crown Estate e sui suoi contratti di locazione reali, ha affermato il presidente della commissione, Geoffrey Clifton-Brown, aggiungendo che le informazioni provenienti dalla Crown Estate "costituiscono chiaramente la base per un'indagine" che inizierà l'anno prossimo e prenderà in considerazione la Crown Estate e gli affitti immobiliari con la famiglia reale. Non è ancora noto se Andrew Mountbatten-Windsor sarà chiamato a testimoniare.

Le informazioni fornite dalla Crown Estate mostrano inoltre che Andrew aveva presentato la sua disdetta della proprietà il 30 ottobre, il giorno in cui era stato annunciato che aveva perso i suoi titoli. Ha dato un preavviso di un anno, quindi potrebbe restare per altri 10 mesi, ma si prevede che si trasferirà dalla Royal Lodge a Sandringham, nel Norfolk, all'inizio del prossimo anno.