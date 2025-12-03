circle x black
Professioni, Palumbo (Manageritalia): "Norma Uni centrale per valorizzare figura comunicatore"

Il vicepresidente Manageritalia Executive professional, intervenendo all'evento 'Governance della comunicazione professionale: competenze certificate e responsabilità

Rita Palumbo
Rita Palumbo
03 dicembre 2025 | 14.18
"Quando a settembre del 2021, in sede Uni presentammo la Norma Uni 11483:2021 sul comunicatore professionale, il mio compito in qualità di relatrice, fu quello di descrivere la nuova edizione della stessa, soffermandomi in particolare sugli elementi innovativi. Oggi nel descrivere e sottolineare i punti cardini di quella norma, mi preme sottolineare la sua importanza più che attuale in un mercato in cui conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità del comunicatore sono sottoposte ad uno stress critico, non solo dettato dalla travolgente introduzione delle tecnologie digitali e dell’ai. La Norma Uni 11483:2021 è stata pensata ed è ancor oggi fondamentale per valorizzare la professione del comunicatore". Lo ha detto Rita Palumbo, vicepresidente Manageritalia Executive professional, intervenendo all'evento 'Governance della comunicazione professionale: competenze certificate e responsabilità'.

"Gli elementi innovativi della norma -ha proseguito- possono essere sintetizzati in cinque parole chiave: identità, responsabilità, autonomia, complessità, deontologia. Parole chiave che permettono non solo di chiarire le definizioni che la norma ha adottato per il comunicatore professionale, ma che consentono di definire l’identità e le caratteristiche di un professionista la cui prestazione è indispensabile per lo sviluppo delle organizzazioni; interpretare le dinamiche evolutive ed involutive di un mercato non regolato ma in continua crescita; monitorare la conoscenza e la percezione del valore e del ruolo della comunicazione; avere un riferimento tecnico concreto ed autorevole cui far riferimento per approccio, processi, metodo ed etica professionali", ha continuato.

"La novità, la 'rivoluzione' di questa versione della norma è la valenza manageriale attribuita alla figura del comunicatore", ha sottolineato spiegando che "il comunicatore è un manager che gestisce processi complessi, progetta, coordina, realizza strategie e attività funzionali allo sviluppo di qualsiasi organizzazione, pubblica, privata e non profit. Il comunicatore è il manager con responsabilità di risorse professionali e risorse economiche, impegnato a ideare e coordinare progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione in cui opera, sia come dipendente che come consulente esterno". Per Palumbo ancora "il comunicatore è il manager che svolge attività ad alto contenuto intellettuale che richiedono una formazione culturale di ampio respiro, che spazia dalla tecnologa alla creatività, dall’economia, alla giurisprudenza, dall’uso delle lingue e dei linguaggi della comunicazione tradizionale e digitale; esigono competenze capaci di interpretare tendenze e cambiamenti socioculturali ed economici. Il comunicatore è quel manager che in autonomia, gestisce e risolve complessità, nel rispetto dei più rigorosi principi etici e deontologici", ha concluso.

