circle x black
Cerca nel sito
 

Professioni, Cni: su riforma ingegneri a confronto con ministro Calderone

sponsor

La posizione dei professionisti

Professioni, Cni: su riforma ingegneri a confronto con ministro Calderone
01 dicembre 2025 | 17.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il vicepresidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Elio Masciovecchio, ha partecipato all’incontro convocato dalla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, presso la sede ministeriale di via Veneto.

Il confronto si è svolto alla presenza del senatore Sergio Rastrelli, relatore in commissione del Disegno di legge delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. In questa occasione Masciovecchio ha espresso un parere generalmente favorevole ai principi delineati nel ddl e ha evidenziato le priorità che dovranno orientare i successivi decreti legislativi di attuazione: la laurea abilitante, la formazione continua come diritto del professionista e l'equo compenso.

Queste indicazioni e osservazioni sono anche frutto del lavoro congiunto portato avanti dal Cni all'interno della Rete delle professioni tecniche. Il Consiglio nazionale intende continuare a lavorare in stretta collaborazione con le istituzioni per garantire che la riforma risponda alle esigenze degli ingegneri e tuteli il ruolo della professione a beneficio dell'intero sistema Paese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
professioni professionisti lavoro cni ingegneri Calderone
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza