Legge di Bilancio 2026, gli emendamenti segnalati

In settimana sono proseguiti i lavori di raccolta e scrematura degli emendamenti e degli odg alla Legge di Bilancio 2026. Un’attività particolarmente intensa quella della Commissione Bilancio del Senato, visto che inizialmente sono stati depositati 5.742 emendamenti e 51 odg. Al termine delle sedute della settimana, sono stati ridotte a 414 le proposte emendative segnalate dai partiti. Di queste, 123 risultano segnalate da Fratelli d’Italia, su temi diversi, tra i quali le sanatorie edilizie e le riserve d’oro della Banca d’Italia. Inoltre, FDI propone l’introduzione di una nuova imposta di 500 euro per l’acquisto di beni o servizi effettuato in contanti per importi compresi tra 5 e 10 mila euro. Tra le richieste di modifica segnalate da Forza Italia, la sanzione ridotta per chi non paga o paga in ritardo i contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali ai lavoratori, oltre a un buono da 1.500 euro per consentire ai figli delle famiglie con Isee inferiore a 30 mila euro di frequentare le scuole paritarie. La Lega, tra l’altro, chiede di vendere quote italiane del Mes per 15 miliardi in modo da finanziare il cosiddetto fondo taglia-tasse, oltre al taglio del canone da Rai dagli attuali 90 a 70 euro annui. Noi Moderati propone la cedolare secca al 15% sugli affitti a lungo termine per sostenere le locazioni ad uso abitativo rispetto ai fini turistici. Le proposte segnalate dai partiti di Opposizione, 70 delle quali provenienti dal PD, riguardano ambiti eterogenei: dal definanziamento del Ponte sullo Stretto con restituzione dei Fondi di Sviluppo e Coesione alle regioni Calabria e Sicilia, all’introduzione di una digital tax per i grandi gruppi tecnologici. Tra i segnalati, 16 in tutto, le proposte emendative riguardano ambiti centrali per il Paese, tra cui: rafforzare il finanziamento del SSN, introduzione del salario minimo, estensione a tutto il territorio nazionale dell’autorizzazione unica ZES, soppressione dei tagli alla scuola, proroga della misura Opzione Donna.

