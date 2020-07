Partita di eleganza da Luisa Beccaria

(Afp)

di Federica Mochi

Siamo a Milano, ma potrebbe essere Londra o Parigi. Un parco assolato, un party in giardino. È il panorama che fa da cornice alla donna Luisa Beccaria per la spring-summer 2020, dove le giocatrici di volano si sfidano giocando una partita di eleganza. Sul prato abiti bianchi in pizzo sangallo, bluse con maniche a palloncino a tre quarti, gonne a corolla fatte di lini e cotone portate su sahariane.

Abiti bon ton, in puro stile Beccaria, stanno al passo con impalpabili chemisier di pizzo. La palette è principalmente total white (panna, crema, écru, rosa) oppure a fiorellini intervallata da pentagrammi di fil-coupé di nastri azzurri, denim, fiordaliso e blu. Le cinturine segnano il punto vita, i volumi sono morbidi e ampi.

E poi ancora i plissé, le silhouette ad 'A' ritmate da balze definiscono la figura, senza dimenticare richiami appena accennati allo sportswear. Eleganza romantica, senza tempo, che viene richiamata anche nelle slippers realizzate in tandem con Vibi.