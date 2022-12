Migliori Prestiti Personali in Italia del 2022

In questa guida scoprirai i migliori prestiti personali disponibili per te, quali sono i vantaggi delle varie compagnie e come scegliere al meglio

Quando si tratta di ottenere un prestito personale, spesso ci si ritrova in mezzo a tante proposte disponibili, ma senza sapere quali vantaggi e svantaggi esistono né quali sono i requisiti necessari per ottenerlo.

Per questo motivo vogliamo aiutarti a capire tutto ciò che dovrai considerare per scegliere e ottenere i migliori prestiti personali per te.

Analizzeremo le caratteristiche delle maggiori società che offrono questo servizio e tutti i pro e i contro da considerare prima di richiedere un prestito personale.

Per iniziare, ecco per te una panoramica relativa all'offerta delle maggiori società.

● Younited: Il migliore prestito personale in assoluto

● Sella Personal credit: La migliore qualità del servizio

● Agos: Il miglior servizio online

● Crediper: la migliore società per varietà di offerta prestiti personali

1. Younited - Il migliore prestito personale in assoluto

Pro:

● Miglior TAEG e TAN disponibili per i prestiti personali;

● Alti importi disponibili;

● Affidabilità;

● Velocità: il 70% dei clienti riceve l’esito in meno di 24 ore;

● Migliori recensioni su Trustpilot.

Contro:

● Non c’è flessibilità;

● Poca disponibilità di altri strumenti finanziari;

● Non puoi avere un garante.

Se cerchi fondi per far crescere la tua attività oppure per fare un investimento, sicuramente la prima opzione da tenere in considerazione è Younited, che offre i tassi d’interesse migliori. Ma vediamo nello specifico le caratteristiche che lo rendono il migliore tra gli istituti finanziari.

Liquidità erogabile e costi associati 4,9/5

La prima cosa da mettere in evidenza è che Younited offre sicuramente il prestito personale migliore per quanto riguarda i costi associati.

Basta considerare che la tassa nominale annua (TAN) è del 4,37%, mentre il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è del 5,68%. Tassi di interesse così bassi sono davvero rari da trovare.

Inoltre, c’è da considerare che la liquidità effettiva erogabile raggiunge i 50.000€, da restituire in un tempo massimo di 84 mensilità, con tassi che rimangono fissi per tutta la durata del prestito.

Qualità del servizio 4,8/5

Per ottenere un finanziamento basta davvero molto poco e, se facciamo un confronto con le altre banche e intermediari finanziari del mercato italiano del credito, i tempi di risposta sono davvero al passo con le aspettative.

Infatti, una volta compilato il modulo, otterrai la tua risposta entro 24 ore.

Con questa società, chiedere un prestito è davvero molto semplice, dal momento che non bisogna fare altro che inserire l’importo desiderato, la durata del prestito personale e la motivazione per cui hai bisogno di liquidità.

A questo punto, non devi fare altro che attendere un preventivo che ti dirà esattamente l’interesse e l’importo relativo alle rate mensili.

Affidabilità 4,5/5

I costi TAN sono fissi, quindi stipulare un prestito personale non comporterà alcun improvviso rialzo delle rate mensili ed è inoltre possibile richiedere la cessione del quinto.

Younited è la migliore società per quanto riguarda le valutazioni su Trustpilot, dove i clienti si dicono quasi sempre soddisfatti e reputano questa banca digitale la migliore in assoluto.

La piattaforma online offre guide e strumenti per ogni tipo di operazione finanziaria che si vuole richiedere ed è possibile ottenere finanziamenti per ogni tipo di progetto, anche se per un prestito personale non sono richieste specificazioni di alcun tipo.

Modalità e tempi 4,5/5 Younited, una volta effettuato il preventivo definitivo con il calcolo della tassa nominale annua (TAN) e il tasso annuo effettivo globale (TAEG), non permette di cambiare le condizioni del prestito personale.

Si possono ottenere prestiti da restituire in un tempo minimo di 6 mesi e massimo di 84 mesi, il che rappresenta lo standard tipico di questi istituti di credito online e degli altri tipi di banche.

2. Sella Personal Credit - La migliore qualità del servizi

Pro:

● Migliore qualità del servizio;

● Trasparenza assoluta;

● Prestiti fino a 60.000€;

● Risposta immediata;

● Restituzione del prestito in rate fino a 120 mesi.

Contro

● TAN e TAEG elevati;

● App mobile non all’altezza.

Sella personal credit è sicuramente una valida alternativa se vuoi ottenere un prestito personale efficiente, che soddisfi le tue esigenze e senza intoppi.

Se sei un impiegato di 40 anni e vuoi richiedere un prestito di 10.000€, con questa banca online puoi farlo restituendolo in 24 comode rate, il cui importo mensile è di 448€.

Liquidità erogabile e costi associati 4,6/5

Il miglior vantaggio per chi vuole ottenere un prestito personale con Sella Personal Credit sta nella quantità di liquidità che è possibile ottenere: il cliente può richiedere un importo fino a 60.000€ per i propri progetti ed investimenti.

La cosa negativa, però, sta nel fatto che TAN e TAEG raggiungono il 7,04% e il 7,48%, percentuale considerevolmente più alta rispetto alle quote che offre Younited.

Qualità del servizio 4,8/5

Per quanto riguarda invece la qualità del servizio, Sella Personal Credit è sicuramente un top di gamma. Questa piattaforma permette di ottenere il miglior prestito personale semplicemente compilando e inviando moduli e documentazioni online.

Quando si tratta di istituti finanziari come questi, è difficile che tutto possa avvenire digitalmente senza intoppi, ma nel caso di Sella Personal Credit, ciò è possibile.

I tempi di risposta alla richiesta di un prestito personale sono i più veloci in assoluto, dal momento che potrai conoscere l’esito immediatamente.

Sul sito ufficiale di questa banca digitale esiste inoltre una sezione video che spiega esattamente come funziona un prestito personale, le differenze con gli altri tipi di prestito o finanziamenti e tutta la procedura da effettuare per richiederlo.

Affidabilità 4,5/5

Si tratta di una banca digitale davvero molto sicura e che utilizza strumenti come la firma digitale per raggiungere i suoi obiettivi.

Anche quando si parla di Sella Personal Credit, i tassi sono fissi e quindi non bisogna preoccuparsi di incorrere in rialzi durante i mesi.

Modalità e tempi 4,5/5

Per quanto riguarda le modalità e i tempi di richiesta di un prestito, questa banca digitale offre ottime prestazioni.

Richiedere un prestito personale con Sella Personal Credit implica che l’istituto finanziario controlli il merito creditizio, ovvero la valutazione che il finanziatore fa prima di concludere il contratto e acconsentire al finanziamento.

Effettuata questa verifica, Sella Personal Credit si occuperà immediatamente di fornire il preventivo più adatto a te.

Anche in questo caso, quindi, i tempi di richiesta sono molto rapidi e per quanto riguarda la durata del prestito personale, puoi dividere i tuoi costi in rate mensili fino a 120 mesi, media decisamente migliore rispetto a molti altri istituti di credito in circolazione.

3. Agos - Il miglior servizio online

Pro:

● Migliore servizio online;

● Opportunità di pagare le rate mensili da casa tua grazie a Click to Pay;

● Carta di credito da poter abbinare;

● Filiali in tutta Italia;

● Cessione del quinto disponibile.

Contro:

● TAN e TAEG piuttosto alti;

● Servizio clienti spesso non all’altezza;

● Importi da richiedere limitati.

Passiamo adesso ad Agos, tra le migliori banche per prestiti personali perché la più digitalizzata di tutte, che garantisce agli utenti un’offerta online davvero incredibile, con la possibilità di pagare comodamente da casa le rate mensili attraverso la funzione Click to Pay.

Liquidità erogabile e costi associati 4,5/5

Quando si tratta di ottenere un prestito personale, come abbiamo avuto modo di vedere, è importante conoscere quanto può chiedere e quali sono i costi associati all’operazione.

Per quanto riguarda Agos, stiamo parlando di una piattaforma che offre una tassa nominale annua del 7,26% fisso e un tasso annuo effettivo globale del 7,73%, non sicuramente le migliori tariffe in circolazione.

Anche per quanto riguarda l’importo massimo. Agos non raggiunge la stessa fama degli altri istituti bancari, dal momento che potrai richiedere una cifra massima pari a 30.000€, abbastanza bassa se si compara con quella di Sella Personal Credit che raggiunge addirittura i 60.000€.

Qualità del servizio 4,7/5

Per quanto riguarda la qualità del servizio, invece, stiamo parlando di una piattaforma di credito digitale con ottime proposte. Come abbiamo già avuto modo di specificare, la funzione Click to Pay è sicuramente una comodità per chi non vuole impiegare troppo tempo per pagare.

Inoltre, sul sito internet di Agos c’è la possibilità anche di richiedere una carta di credito con cui poter pagare ovunque nel mondo anche contactless. Tutte le informazioni sul tuo credito, una volta attivata la carta, sono disponibili nell’area riservata ai clienti nel sito.

Infine, ma non meno importante, Agos offre ai suoi clienti oltre 100 filiali sparse in tutta Italia, con personale dedicato pronto ad assistere in caso di difficoltà a ottenere informazioni o se si vuole fare un preventivo per il proprio prestito personale senza ricorrere agli strumenti online.

Affidabilità 4,8/5

Sicuramente si tratta di un istituto finanziario affidabile.

Su Trustpilot vediamo un punteggio eccezionale di 4,7. Infatti, anche se si vede un lamentela ogni tanto, la maggior parte dei clienti hanno lasciato una recensione di cinque stelle.

Modalità e tempi 4,7/5

Agos rappresenta una valida proposta per chi vuole ottenere un prestito personale e permette anche di effettuare un’estinzione anticipata del debito contratto, nel caso se ne avesse la possibilità.

Si tratta di un ottimo vantaggio, dal momento che riduce anche i costi relativi al tasso di interesse. Siamo quindi davanti a una piattaforma ottima per chi vuole ottenere un prestito personale, soprattutto se non troppo elevato e quindi risarcibile in poco tempo.

Le modalità sono identiche a quelle delle altre banche menzionate in questo articolo e i tempi anche in questo caso non sono lunghi.

Anche in questo caso, poi, si ha la possibilità di richiedere un prestito da restituire entro 120 mesi, il che rende Agos meglio di altri istituti finanziari.

4. Crediper - La migliore società per varietà di offerta di prestiti personali

Pro:

● Varietà di prestiti personali maggiore;

● Prestiti flessibili;

● Possibilità di richiedere ulteriore liquidità;

● Assistenza clienti ottima;

● Promozioni disponibili come Crediper plus e Crediper unica rata.

Contro:

● Quota totale da poter richiedere non alta;

● Tempi di elaborazione maggiori;

● Sito web a volte troppo poco intuitivo.

Vediamo adesso le caratteristiche di questa società di prestiti online, che rappresenta una valida alternativa tra le banche e istituti finanziari del mercato italiano del credito. L’istituto offre credito a tassi mensili più bassi rispetto agli altri grazie ai suoi vantaggiosi TAN e TAEG.

Liquidità erogabile e costi associati 4,7/5

Crediper, quale istituto finanziario, offre davvero delle ottime offerte relative al TAN, la cui percentuale è del 6,25% e al TAEG, che raggiunge il 6,59%.

Per quanto riguarda l’ammontare massimo del prestito personale che si può richiedere, esso è relativamente basso se confrontato con altre banche digitali, infatti l’offerta non supera i 30.000€.

Nonostante tutto, chi non ha bisogno di abbondante liquidità può considerare Crediper un’ottima soluzione, visto soprattutto i tassi di interesse relativamente inferiori rispetto ad altri istituti.

Qualità del servizio 4,7/5

La qualità del servizio di questa piattaforma è sicuramente la migliore. Infatti, oltre al semplice prestito personale, offre la possibilità di trovare altre tipologie di prestiti, come ad esempio Prestito Small, Prestito Flessibile, Prestito Gold, Prestito Personale ForWe, e Crediper Quinto.

Inoltre, sono disponibili anche delle promozioni, come ad esempio Crediper Unica rata e Crediper Plus: la prima ti permette di pagare tutte le spese bancarie in un’unica rata, nel caso ci si sottoponga a più prestiti personali o a modifiche del piano iniziale.

Infatti, con Crediper puoi ottenere una maggiore liquidità anche dopo la richiesta di prestito. Crediper Plus, invece, offre più flessibilità sui pagamenti delle rate mensili.

Affidabilità 4,5/5

Crediper è sicuramente una banca digitale affidabile. Al di là di tutte le diverse tipologie di prestito disponibili, è possibile ottenere prestiti a tassi fissi e il servizio clienti è all’altezza delle richieste.

Inoltre, anche in questo caso esistono delle filiali in tutta Italia sempre a disposizione del cliente.

Modalità e tempi 4,7/5

Per quanto riguarda le modalità e i tempi, Crediper è davvero un’ottima soluzione, dal momento che offre servizi con velocità e prontezza e nella modalità tipica di molte società simili.

Sul sito viene spiegato tutto in maniera piuttosto chiara e, per qualsiasi domanda, la piattaforma presenta sezioni precise e chiare. Puoi richiedere un prestito e ottenere la risposta in poche ore, compilando al meglio il tuo preventivo.

I tempi di estinzione del debito non superano gli 84 mesi.

Come abbiamo selezionato il miglior prestito personale?

Per selezionare il miglior prestito personale abbiamo fatto affidamento a numerosi criteri, vediamoli insieme.

Liquidità erogabile e costi

Fondamentale è la conoscenza dei tassi di interesse, che sono il criterio principale per la valutazione di un prestito online. I tassi TAN e TAEG, infatti, sono la cosa più importante, perché è da essi che si determina quanto interesse ricaverà la banca dal tuo prestito personale.

Inoltre, è importante capire quale banca offre prestiti maggiori e se sono flessibili, poiché spesso ci si potrebbe trovare in difficoltà a pagare la rata mensile.

Qualità del servizio

La qualità del servizio è determinante per il cliente, che ha bisogno di essere accompagnato in tutti i suoi progetti da personale disponibile, offerta qualitativa e interfacce sicure ed intuitive, come ad esempio ottime app e siti web all’altezza.

Soprattutto la qualità del servizio è decisiva nel momento in cui si vuole fare un preventivo, che deve avere un contratto ben fatto, ben descritto e comodamente ottenibile.

Affidabilità

L’affidabilità garantisce quella sicurezza maggiore sui propri investimenti. Un servizio assistenza non all’altezza potrebbe creare dei seri problemi di gestione dei prestiti personali, e portare molte persone a spazientirsi.

Per questa sezione, abbiamo utilizzato soprattutto Trustpilot, uno dei siti di recensioni più utilizzati dagli utenti.

Modalità e tempi

Caratteristiche altrettanto importanti sono le modalità e i tempi per richiedere un prestito. A volte troppe informazioni potrebbero confondere i richiedenti, che cercano sempre e solo garanzie come i tassi fissi e chiare modalità di esecuzione del prestito.

I tempi di estinzione del debito variano e comportano anche una variazione del prezzo mensile da pagare. Una piattaforma che garantisce un'estensione maggiore nel tempo, a quel punto, potrebbe risultare più comoda rispetto ad un’altra.

I migliori prestiti personali domande frequenti

Come scegliere il miglior prestito personale?

Per scegliere il miglior prestito, è importante prestare attenzione a molti fattori, anche se i prestiti che offrono un TAN e un TAEG bassi sono tra i più consigliati. Hanno inoltre rilievo la quantità di denaro da poter richiedere, i tempi di estinzione del debito, l’assistenza personale offerta dalle varie società, la flessibilità e la possibilità di rifinanziare il debito.

Cosa sono TAN e TAEG?

Tasso Annuo Nominale (TAN) e Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) sono due sigle che fanno riferimento ai tassi di interesse di un prestito. Il primo (TAN) è l’interesse puro maturato dalla società bancaria, mentre il TAEG rappresenta il costo totale del prestito personale.

Quali sono le migliori società per richiedere un prestito personale?

Le migliori società per richiedere un prestito personale sono Younited, Sella Personal Credit, Agos e Crediper. Con tutte queste società chiedere un prestito personale è molto semplice e puoi utilizzare i soldi che ricevi senza aver bisogno di una motivazione particolare.

In quanto tempo posso richiedere il mio prestito personale?

I tempi per richiedere prestiti personali variano a seconda delle società che si sceglie, ad esempio con Crediper bastano poche ore, mentre con Agos ricevi il tuo prestito in 48 ore.

Posso richiedere un prestito personale online?

Assolutamente sì. Alcune società permettono al cliente di compilare tutte le fasi della richiesta del prestito personale online, grazie a strumenti come la firma digitale.

Posso avere flessibilità di pagamento con i miei prestiti personali?

La maggior parte delle società permette di farti avere flessibilità di pagamento. Tra le società analizzate in quest’articolo, solo Younited non presenta questa condizione.

Migliori prestiti personali - Sguardo finale

In questo articolo abbiamo analizzato le migliori proposte riguardo ai prestiti personali da poter richiedere online.

Abbiamo visto quali sono le società finanziarie che offrono la migliore qualità del prestito e del servizio. Oltre a ciò, abbiamo messo a confronto i TAN e TAEG e tante altre caratteristiche importanti che ogni individuo dovrebbe conoscere prima di richiedere qualsiasi prestito.

Ora sai tutto quello che c’è da sapere su un prestito personale e sei pronto a cominciare i tuoi progetti con una delle compagnie che offrono questo servizio.

