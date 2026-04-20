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smart riscopre la sua icona urbana, ecco i primi sketch della Concept #2

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smart riscopre la sua icona urbana, ecco i primi sketch della Concept #2
20 aprile 2026 | 10.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

smart torna alle proprie origini e rilancia uno dei simboli più riconoscibili della mobilità cittadina europea. Il marchio ha diffuso oggi i primi bozzetti ufficiali della Concept #2, studio di design che anticipa la futura smart #2 completamente elettrica e segna il ritorno della storica configurazione due posti in chiave contemporanea.

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La nuova smart Concept #2 si presenta con una silhouette essenziale e proporzioni compatte, abbinate a una livrea bicolore con finitura bianca opaca e dettagli in tonalità oro caldo, richiamando un’estetica premium orientata al lifestyle.

La presentazione ufficiale avverrà il 22 aprile a Pechino durante il Global Brand Event “Change of Perspectives”

Accanto alla Concept #2 debutterà inoltre la smart #6 EHD, prima berlina fastback premium del marchio, inizialmente destinata al mercato cinese.

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smart #2 completamente elettrica Concept #2 Global Brand Event
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