La Volkswagen Touareg Final Edition segna la conclusione della carriera dell’ammiraglia SUV con motore termico, un capitolo iniziato nel 2002 e destinato a chiudersi nel 2026. L’edizione speciale, ordinabile in Italia fino a marzo 2026, rappresenta il massimo dell’eleganza, della tecnologia e della tradizione del marchio di Wolfsburg.

La serie finale della Volkswagen Touareg Final Edition viene proposta in due versioni, R-Line Final Edition e R Final Edition, basate rispettivamente sul V6 3.0 TDI da 231 o 286 CV e sull’ibrida plug-in da 462 CV. Entrambe offrono un allestimento ricco e dettagli stilistici dedicati, tra cui la scritta “Final Edition” incisa sui battitacco, sul cruscotto e sulla leva del cambio.

Volkswagen Touareg Final Edition: design esclusivo e dotazioni da ammiraglia

All’esterno, la Touareg Final Edition adotta il pacchetto Exterior Black Style, con finiture nere su cornici dei finestrini, calotte degli specchi e griglia frontale, oltre ai cerchi da 20” o 21” e vernice metallizzata di serie. Gli interni in pelle “Varenna” con illuminazione ambiente a 30 colori confermano il carattere premium del modello.

Tra le dotazioni spiccano il tetto panoramico, il gancio traino elettrico, il sistema di chiusura automatica, l’head-up display e, per la versione R, le sospensioni pneumatiche con regolazione adattiva. Il vantaggio economico per il cliente arriva fino a 8.600 euro.

Con oltre 1,2 milioni di unità vendute in tre generazioni, la Touareg rimane una pietra miliare della storia Volkswagen: un SUV capace di unire comfort, tecnologia e spirito pionieristico, oggi celebrato da questa esclusiva edizione d’addio.