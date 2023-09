Hiv, d’Arminio Monforte (Icona): “Prossima edizione percorso basico e avanzato per i giovani”

“Nel prossimo biennio intendiamo attuare un percorso educazionale che comprenda una parte più basica per i giovani nuovi a questa esperienza ed una parte più avanzata per quelli che hanno già partecipato a questo primo corso”. A dirlo Antonella d’Arminio Monforte, presidente di Fondazione Icona e professoressa di Malattie infettive presso l’università degli studi di Milano, in occasione della giornata di chiusura del summer camp Icona Xt, con la quale culmina il progetto Icona Xt, percorso educazionale Ecm (Educazione continua in medicina), suddiviso in 7 tappe, riservato a giovani specialisti o specializzandi strutturati in Infettivologia afferenti i centri Icona.