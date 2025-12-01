Hiv, giornalista D’Aria: "La scienza ha fatto passi enormi, la comunicazione no"

“Quando parliamo di Hiv non parliamo solo di una malattia, ma di stigma, di diritti e accesso alle cure. Se la scienza su questa infezione ha fatto enormi passi avanti, la comunicazione sembra essere rimasta un po' indietro: termini come contagiato, infetto, focolai, vittime dell'Aids, sieropositivo, non sono solo errori semantici, hanno un impatto e delle conseguenze reali. Superare questo tipo di comunicazione è un segno di rispetto verso le persone”.

Lo ha detto Irma D’Aria, giornalista medico scientifica di Medikea, partecipando al web talk promosso da Adnkronos ‘Innovazione nella prevenzione dell’Hiv: miti e realtà’, realizzato con il supporto non condizionante di Viiv Healthcare. Un incontro che ha visto anche la partecipazione di due infettivologi e che è stato organizzato con l'obiettivo di superare i falsi miti e le convinzioni errate che ancora troppo spesso ruotano attorno all’Hiv, attraverso una comunicazione corretta, basata sulle evidenze scientifiche.

Proprio sul tasto della comunicazione ha battuto la giornalista scientifica. “Di Hiv si parla poco e sui social se ne parla male, con atteggiamenti colpevolizzanti. Inoltre, circolano fake news potenti”, sottolinea. Poi si sofferma sui due antipodi che caratterizzano l’argomento: “Da una parte il catastrofismo, dall'altra una normalizzazione eccessiva. Una dualità che può portare i giovani a vivere una prevenzione superficiale - avverte - Noi giornalisti dovremmo prendere maggiore consapevolezza del mestiere che facciamo e il ruolo che abbiamo e combattere i falsi miti più diffusi. Dobbiamo costruire articoli, contenuti, anche in maniera semplice, che diano un contributo più fattivo”.

D’Aria ricorda inoltre l’importanza di diffondere una corretta informazione partendo dalle scuole, ma anche la necessità di adattare il tipo di comunicazione al contesto socio-culturale attuale: “Sui media mainstream i giovani non ci leggono più - dice - La comunicazione sui canali social va affidata ai giornalisti, non agli influencer, a meno che non siano particolarmente esperti - raccomanda - Bisogna usare un linguaggio coinvolgente per arrivare direttamente ai giovani. Inoltre - aggiunge - occorre puntare sui canali di comunicazione tradizionali per arrivare alle famiglie, che, a un certo punto, dovrebbero affrontare il tema sessualità con i loro figli - sottolinea ricordando che - Spesso i genitori riescono a parlare di contraccezione per evitare una gravidanza, ma difficilmente si parla di malattie sessualmente trasmissibili”. Per la giornalista, la necessità più stringente quando si parla dell’infezione è quella di “riuscire a comunicare che una persona con Hiv”, che segue una terapia antiretrovirale, “non trasmette il virus”.

C’è anche un’altra urgente necessità: “Per restituire un po' di umanità a un tema per troppo tempo raccontato con stigma, vanno coinvolte direttamente le persone con Hiv – spiega D’Aria - Perché nessuna campagna può funzionare se parla sulle persone anziché con le persone che vivono l'infezione”. Poi un invito ai colleghi giornalisti: “Anche se spesso le condizioni in cui lavoriamo ci portano a fare il nostro lavoro di corsa, non smettiamo mai di chiederci che impatto hanno le parole che scegliamo” conclude.