circle x black
Cerca nel sito
 

Influenza, Campitiello: "Non ricorrerla ma anticiparla, vacciniamoci"

'Ricordiamo che è fondamentale per le categorie a rischio, anziani, fragili e i bambini'

Influenza, Campitiello:
03 dicembre 2025 | 15.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'obiettivo è non rincorrere l'influenza, ma anticiparla. Quest'anno il virus è arrivato in anticipo e noi dobbiamo correre di più per prevenire l'influenza: proteggerci vaccinandoci. Ricordiamo che è fondamentale per le categorie a rischio: anziani, fragili e i bambini. Dobbiamo pensare ad un Ssn pro-attivo, la prevenzione è il miglior farmaco per vivere meglio e a lungo. Rivolgiamoci quindi al nostro medico di famiglia, al pediatra, alla farmacia, o ad altri operatori in poliambulatori o strutture sanitarie, e vacciniamoci contro l'influenza". Così Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, a margine della presentazione al dicastero dello spot Rai, con testimonial Carlo Conti, dedicato alla vaccinazione antinfluenzale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Campitiello spot Rai vaccino influenza influenza vaccino
Vedi anche
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza