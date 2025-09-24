circle x black
Cerca nel sito
 

Salute, Aids: al Mix Festival 2025 ViiV Healthcare punta i riflettori su Hiv, stigma prevenzione

bms 2 b

24 settembre 2025 | 12.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La proiezione del cortometraggio 'Letters to Myself', della poetessa e filmmaker brasiliana Marina Vergueiro, ha dato il via al confronto tra clinici, associazioni e artisti in occasione dell'incontro 'Prevent(ac)tion: Hiv con e senza i confini di un corpo'. Parte del programma della trentanovesima edizione del Mix Festival di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano, il momento di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e il trattamento dell'Hiv è stato reso possibile grazie al contributo non condizionato di ViiV Healthcare, azienda globale specializzata che si dedica in modo esclusivo e al trattamento e al miglioramento della vita delle persone con Hiv e Aids.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza