Salute, Aids: al Mix Festival 2025 ViiV Healthcare punta i riflettori su Hiv, stigma prevenzione

La proiezione del cortometraggio 'Letters to Myself', della poetessa e filmmaker brasiliana Marina Vergueiro, ha dato il via al confronto tra clinici, associazioni e artisti in occasione dell'incontro 'Prevent(ac)tion: Hiv con e senza i confini di un corpo'. Parte del programma della trentanovesima edizione del Mix Festival di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano, il momento di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e il trattamento dell'Hiv è stato reso possibile grazie al contributo non condizionato di ViiV Healthcare, azienda globale specializzata che si dedica in modo esclusivo e al trattamento e al miglioramento della vita delle persone con Hiv e Aids.