Salute, Fede (AstraZeneca): "Tezepelumab primo anti-Tslp in Italia per asma grave"

"Tezepelumab è il primo biologico anti-Tslp approvato nel nostro Paese. Questo conferma l’impegno di AstraZeneca nell'ambito respiratorio e in particolare nell’asma grave". Sono le parole di Raffaela Fede, direttore medico di AstraZeneca Italia, a margine della conferenza stampa organizzata oggi a Milano dall’azienda biofarmaceutica globale AstraZeneca per annunciare il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco alla rimborsabilità dell’anticorpo monoclonale tezepelumab per il trattamento dell’asma grave non controllata.