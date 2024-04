Salute, Giordani (Onconauti): “Associazioni percepiscono bisogni dei pazienti”

"Le associazioni sono in grado di percepire in maniera molto precisa i bisogni dei pazienti, che sono sicuramente bisogni di cura della malattia, ma allo stesso modo sono bisogni di cura della persona”. Con queste dichiarazioni, Stefano Giordani, direttore scientifico Associazione Onconauti, è intervenuto in occasione dell’incontro “La protezione vaccinale nei pazienti fragili e a rischio. Focus sui pazienti oncologici”, che si è svolto a Roma. “L'associazione con autismo ormai da 12 anni offre dei percorsi gratuiti di trattamenti integrati ai pazienti oncologici, quindi trattamenti complementari in grado di migliorare tutte le dimensioni dello stato di salute”.