Si è svolto a Roma il convegno nazionale promosso dal Cnel, Fondazione Aiom e Bioscience Foundation, per lanciare un appello sulla sensibilizzazione e riduzione del carico del cancro, attraverso anche l’attivazione della ricerca per l’individuazione dei fattori prodromici che possono negli anni portare ad un tumore. Si tratta della cosiddetta “Cancer Driver Interception”, un approccio innovativo per la prevenzione della cancerogenesi.