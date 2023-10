In occasione della prima delle tre giornate del 9° Congresso ECTRIMS- ACTRIMS, organizzato dal Comitato europeo per il trattamento e la ricerca sulla sclerosi multipla (ECTRIMS) con la collaborazione dell’omonimo comitato americano (ACTRIMS) ed il supporto dell’Associazione italiana sclerosi multipla (Aisla), Merck ha presentato nuovi incoraggianti dati relativi a Evobrutinib e Cladribina, due opzioni terapeutiche per i pazienti con sclerosi multipla recidivante.