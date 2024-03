Salute: via libera di Aifa a rimborsabilità tezepelumab per asma grave non controllata

Con una conferenza stampa svoltasi oggi a Milano, l’azienda biofarmaceutica globale AstraZeneca ha annunciato che l’anticorpo monoclonale tezepelumab, il nuovo trattamento per l’asma grave non controllata, ha ottenuto il via libera di Aifa alla rimborsabilità. Tezepelumab è il primo di una nuova classe di farmaci, inibitori della citochina epiteliale Tslp (linfopoietina timica stromale), che agiscono a monte della c arcata infiammatoria innescata da vari trigger come virus, batteri, allergeni, fumo. L’approvazione dell’Agenzia regolatoria italiana si basa sui risultati positivi dello Studio di Fase 2b Pathway e dello Studio di Fase 3 Navigator che hanno mostrato l’efficacia di tezepelumab in termini di riduzione di riacutizzazioni della malattia, miglioramento della funzionalità polmonare, controllo dei sintomi di malattia e della qualità della vita. La sicurezza e l’efficacia a lungo termine del trattamento, invece, sono state confermate nello studio di estensione a due anni Destination.