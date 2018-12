Pavia, le divise di Chiara per gli 'angeli' dei bimbi con il cancro

Chiara aveva un sogno: studiare moda. E nemmeno i 18 anni passati in ospedale a combattere il morbo di Cooley, una malattia del sangue, sono riusciti a spezzarlo. Grazie a un progetto realizzato dalla Fondazione Soleterre insieme alla sua storica testimonial, Natasha Stefanenko, la giovane aspirante stilista ha potuto rivestire gli operatori del Day hospital di Oncoematologia pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia. Invece dei camici bianchi, pois e fantasie multicolor impressi sulle 104 divise per medici e infermieri consegnate durante una cerimonia presso l'Irccs lombardo, e su 100 magliette donate ai bimbi del reparto dalla Fondazione Giulia Maramotti. Un regalo di Natale per dipingere il futuro.

"Chiara mi ha raccontato il suo sogno di ripensare, disegnare e creare nuove divise e ho interessato da subito Natasha Stefanenko, amica e testimonial di Soleterre - racconta Damiano Rizzi, presidente di Soleterre - Poi da subito si è aggiunta la Fondazione Maramotti e tutti insieme abbiamo creduto in questa bella storia che ci porta dritti al Natale. I bambini ricoverati avranno medici, infermieri e psicologi con nuove divise colorate, a significare che l'attenzione al bambino passa anche attraverso i dettagli. Sarà uno dei reparti più all'avanguardia anche nel modo di presentarsi, in modo accogliente e colorato. Chiara ha dimostrato a tutti noi che in ogni condizione è possibile realizzare un sogno, credendoci anche se occorre tempo e anche se ci si deve fermare molte volte. L'importante è tenere sempre a mente la meta".

"Il progetto realizzato è straordinariamente coerente con tutte le iniziative di umanizzazione avviate in questi anni presso il nostro ospedale", commenta Nunzio Del Sorbo, direttore generale del Policlinico pavese: "Un progetto tanto più da valorizzare perché interessa un'area sanitaria vera e propria vocazione storica del San Matteo", sottolinea il manager. "Il sogno di Chiara è stato condiviso con tutti i piccoli pazienti del reparto - spiega Marco Zecca, direttore dell'Oncoematologia pediatrica - Il suo concretarsi rappresenta davvero un bellissimo risultato per rendere l'ospedale meno ospedale possibile, concetto a cui sono particolarmente affezionato".

Fondazione Soleterre, realtà impegnata "per il riconoscimento e l'applicaziione del diritto alla salute nel suo significato più ampio" - ricorda una nota - dal 2010 ha avviato il Programma internazionale per l'oncologia pediatrica Piop, un intervento multidisciplinare attivo in 5 Paesi (Italia, Ucraina, Marocco, Costa d'Avorio e Uganda) per garantire diagnosi accurate e tempestive, medicine antitumorali e attrezzature mediche, formazione ai medici e supporto psicologico a favore di oltre 10 mila beneficiari tra bambini malati, familiari e personale sanitario. Nel nostro Paese il ricavato dei fondi raccolti attraverso le varie iniziative è destinato al Policlinico San Matteo di Pavia, in particolare all'Oncoematologia pediatrica.

Negli anni Soleterre ha così contribuito alle attività di supporto psicologico ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie, alla supervisione psicologica del personale medico, alla formazione dei volontari e ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi ospedalieri. Attualmente l'associazione sta sostenendo anche il progetto del San Matteo 'Cell Factory', autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa, che consiste nella realizzazione di una 'banca' di farmaci cellulari anti-leucemia. Un programma di ricerca che "sta registrando importanti risultati clinici e numerose richieste da ospedali nazionali ed europei".

La Fondazione Giulia Maramotti, intitolata alla madre di Achille Maramotti, fondatore di Max Mara, è stata costituita nel luglio del 1994. E' un'ente privato sostenuto dalle aziende del Gruppo Max Mara, che ha come missione "l'educazione, l'istruzione e la ricerca scientifica" con un focus su "promozione e gestione di attività di istruzione finalizzate alla formazione di figure professionali specializzate nell'ambito dei settori tessile abbigliamento e moda".