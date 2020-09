Speranza: "Spero in pochi mesi buone notizie su vaccino e cure"

Roberto Speranza (Fotogramma)

"Avremo un vaccino sicuro, ma nel frattempo è importante il rispetto delle misure: quindi l'uso della mascherina, il distanziamento di almeno un metro. Sono le regole fondamentali che il nostro Paese ha imparato in questi mesi e che dobbiamo assolutamente conservare. L'auspicio è che nel giro un po' di mesi possiamo finalmente avere buone notizie sia nell'ambito dei vaccini che in quello delle cure, ma nel frattempo" l'invito è alla "massima attenzione, perché il virus circola e dobbiamo avere ancora un livello di precauzione molto, molto alto". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in visita oggi alla sede di Toscana Life Sciences (TLS), a Siena.

"La scuola è la nostra priorità assoluta - ha ribadito il ministro -. Stiamo concentrando tutte le nostre energie, anche di intesa con Regioni, Province e Comuni. Questa è una grande questione nazionale e il paese deve essere unito rispetto a questo obiettivo".

"Dobbiamo ritrovare - esorta Speranza - questo grande spirito e quella grande determinazione che ci ha animato nei momenti difficili di febbraio, marzo e aprile. Penso che il Paese abbia le energie per affrontare positivamente questo passaggio".