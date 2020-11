Covid e zone, Zampa: "A Natale Italia più gialla"

(Fotogramma)

Zona rossa, zona arancione, zona gialla. A Natale avremo un'Italia con la predominanza del giallo? "Se la tendenza si conferma, la risposta è sì. Ma penso che verrà raccomandato di non spostarsi" ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta nel corso della trasmissione 'Tagadà' su La7. "In questo momento non c'è ancora un'indicazione chiara, spero comunque che alle famiglie sia concesso di riunirsi", ha aggiunto. Quanto al coprifuoco "la discussione è in corso, non so ancora se verrà prolungato alle 23", ha detto.

"In questo momento dovrebbero essere i presidenti di Regione a chiedere ai propri cittadini la pazienza di resistere anche in un colore più restrittivo, per poter consolidare i dati che parlano di un andamento in miglioramento", ha aggiunto commentando le ultime dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Sinceramente non so cosa sia la politica politicante di cui parla De Luca". Sembra "come se fossimo chiamati a una sfida tra di noi, mentre siamo chiamati a una sfida che è la tutela della salute delle persone".