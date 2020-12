Gino Strada: "La sanità in Calabria è distrutta"

(Fotogramma)

"E' una regione che soffre di una cattiva gestione della sanità, di una progressiva distruzione della sanità pubblica, e questo credo sia quello che dobbiamo cercare di ricostruire". Ad affermarlo è stato il fondatore di Emergency, Gino Strada, intervistato dal Tg3 Calabria dopo il sopralluogo all'ospedale da campo di Crotone che sarà gestito proprio da Emergency.

"Certamente - ha affermato Strada - non penso che potremo farlo noi in una settimana. Però bisogna andare in quella direzione, c'è bisogno di una forte sanità pubblica per rispondere ai bisogni della popolazione".